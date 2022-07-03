北京：14日内进返京人员不得参加线下职业培训

中国北京市疾控中心规定，14日内进（返）京人员不得参加线下职业技能培训；进（返）京人员需在培训第一天提供48小时内核酸检测阴性证明。

据北京市政府星期天（7月3日）在网站上通报，北京市疾控中心发布了《北京市职业技能培训机构常态化疫情防控指引》（第5版）。北京市连续七无社会面新增病例的区，可适时稳妥在非中高风险地区开展线下培训工作。属地人社部门需要综合研判本区疫情防控实际、征求属地疫情防控主管部门意见，并确保辖区培训机构疫情防控各项工作落实到位。

根据新规定，未经报备列入《全市寄宿制民办职业技能培训机构名单》的，不得为参加培训的学员及相关人员提供住宿服务。

培训机构要严格落实市区核酸检测工作部署要求，组织教职员工和工作人员参加核酸检测，其中，保安人员、内部食堂工作人员等重点人群要按照两天一次的频次参加核酸检测。

要利用京办APP“核算比对登记簿”应用，建立完善核酸检测登记台账。新入职教职员工和工作人员必须符合本市疫情防控有关政策并须持有入职当日（含）前48小时内核酸检测阴性证明。

新规定也要求职业技能培训机构对培训场所加强监控，严控人员进出。除教职员工、培训学员和工作人员外，严禁其他人员进入培训场所。人员进入场所前，必须进行体温检测和信息记录，扫码查验“北京健康宝”“通信大数据行程卡”和72小时内核酸检测阴性证明。

入场人员不得以“亮码”代替“扫码”，同行人员严禁“一人扫码、多人进入”等违规行为，确保“逢进必扫、逢扫必验、不漏一人”，符合条件方可进入。快递、外卖实行无接触配送，一律不得进入培训机构。

培训机构严禁组织和接待体温异常人员，健康码异常人员，14日内有1例及以上新增本土感染者外省市所在县(市、区、旗)旅居史的人员，14日内有陆路边境口岸所在县旅居史的人员和入境未满21日且未完成7日健康监测的人员参加培训活动。