李家超：未必要在港展开全民强制检测

香港新任特首李家超认为，应该要压低现有的疫情确诊数字，但未必要展开全民强制检测，并说正跟中国大陆就有限度免检疫通关的可行性展开商讨。

李家超周日（7月3日）在香港无线电视台节目上，并没有说出要将确诊数字减少到多少。

他被问到有没有趁中国国家主席习近平赴港期间，反映港人对免检疫通关的期望。

李家超回答，他经常跟中国大陆不同单位反映。他说：“我的策略是首先跟内地的单位讨论一下，看看有没有一些有限度性的方便措施，现在大家仍在探讨之中。”

至于香港跟国际通关是否暂时无望，李家超回应时说：“两方面，做到那一个就做那个，我觉得没有一定互相排斥性，如果外地来，可以做到一个精准一点的方法，就确保到，让有关人士的不方便减至最低，这样都是方便了他们来的。”

李家超在回答与房屋有关的问题时说：“解决问题重要过令某些同事在心理上加大压力，解决问题是领导责任。我会相信，某一些环节我会帮到他，例如我做了这个批核，跟甲部门完成后，要等乙部门，时间上原来是那么长，有没有可能统整后，时间快一点。”

被问到若有官员真的做得不好，是否可能如上届港府一样换人时，李家超说：“如果他（问责官员）是不干事，或他根本没有这方面能力，我想我没可能让他继续在此耽误时间，他自己也会知道。”