中国游戏主播直播演唱《向天再借五百年》被诉

中国一名游戏主播因在直播中演唱歌曲《向天再借五百年》，遭版权方起诉索赔10万元（人民币，约2万新元）。不过，歌曲著作权人认为索赔金额不重要，希望通过诉讼唤起社会各界对音乐版权的重视。

据上游新闻报道，这位名为“PDD”的游戏主播于周四（6月30日）在多个平台发布视频，向粉丝说明自己因在游戏直播中演唱了《向天再借五百年》，遭到版权方起诉，并被要求赔偿10万元。“PDD”的真名为刘谋，他曾是英雄联盟项目电子竞技选手，在直播平台斗鱼上有超过1900万粉丝。

刘谋说：“此前在游戏直播中随口即兴演唱了一首歌《向天再借五百年》，遭到版权方起诉，要求赔偿10万元。这首歌很红，十几年前家喻户晓。”

刘谋也就此事件表示抱歉，强调以后不会随便唱歌。“直播是属于商业范畴，唱歌之前一定要经得著作权人的许可，法律就是这么规定的，我在此郑重道歉，希望不要告我，我确实没想用作商业用途，并未想通过唱歌积攒财富，如果需要赔偿我也会积极配合。”

据报道，这起诉讼案并没有随刘谋道歉而落幕。他透露，版权方还在与游戏直播平台做开庭前的协商。

对此，《向天再借五百年》著作权人、作曲家张宏光回应：“索赔金额不重要，重要的是借此呼吁社会各界对音乐版权的高度重视，让更多音乐人的劳动付出有所回报，激励更多创作者创作出更多优秀作品。”

《向天再借五百年》收录于歌手韩磊2004年发行的专辑，也是热播连续剧《康熙王朝》的主题曲。

游戏主播演唱歌曲被索赔并非个案。2021年，歌曲《小跳蛙》的版权所有方对12名主播的侵权行为进行了起诉，认为主播在未经授权的情况下多次在直播间演唱歌曲，且接受粉丝打赏，获得了巨大的经济利益，属于严重的侵权行为。最终，法院判决直播平台向版权所有方赔偿4万余元。

上游新闻引述北京市隆安（重庆）律师事务所刘玉洁律师说：“在网络直播中，主播想唱就唱是侵犯他人著作权的行为。使用他人作品演出，表演者应取得著作权人许可，并支付报酬。”

中国于2021年6月1日正式实施新《著作权法》，明确了网络直播中使用音乐应该向著作权人支付报酬，同时通过提高法定赔偿数额、引入惩罚性赔偿制度等条款。