北京健康宝明起落实市民核酸“三天一检”

中国北京官方手机程序“健康宝”将从星期一（7月4日）凌晨起落实新核酸天数规则，按照市民的采样记录更新核酸检测有效天数，确保市民完成三天一检即可放心出行。

据央视网报道引述北京经信局消息，健康宝星期六发布新版本，其中，对于“同一天采样，不同天出结果”的核酸天数计算规则进行了一致性调整。

对于健康宝核酸天数已经显示“3天”的用户，若第三天进行了核酸检测的采样，但遇到检测机构在第四天前未能及时出具结果的情况，健康宝将会从后台对接检测机构的采样时间数据，若能查询到用户的采样时间，第四天用户健康宝上的核酸天数仍会显示为“3天”。直至核酸检测机构上传结果后，再按照相关核酸检测有效天数规则更新。

报道列出以下例子详细说明：

例如：今天是7月3日，用户健康宝核酸检测显示为“3天”，若今天用户做了核酸检测，则：一、如果当天出结果，7月4日零时后健康宝核算天数将显示为“1天”，此前健康宝核酸天数将显示为“0天”；二、如果当天未出结果，7月4日零时后，健康宝将自动从后台去查询用户7月3日的采样记录，如果查询到该记录，则核酸天数在7月4日仍延续显示为“3天”，直至健康宝从后台获取到用户的新核酸检测结果后，更新显示核酸天数。

措施将于星期天晚上上线，星期一凌晨即可落实到位。需要注意的是，目前北京市布局的常态化核酸检测点均可及时记录用户的采样时间数据并上传健康宝，但少数使用自身信息系的机构或存在采样时间不能记录或上传的情况。

北京市6月6日起要求进入公共场所须持72小时核酸检测阴性结果，引市民担心，会不会在健康宝核酸检测天数为“3天”的时候去做核酸，第四天出门前检测机构没能及时出核酸结果，影响自己上班出行。