安徽研究院称可通过AI评断中共党员上党课效果

中国安徽一家人工智能研究院称，他们成功将人工智能（AI）结合党建，借此探测中共党员的生物特征，以判断他们接受思想政治教育时是否专注等。

综合《明报》、网媒“香港01”等报道，合肥国家科学中心人工智能研究院于周五在官方微信公众号，发布了题为《人工智能助力党建！安徽这家单位研发了这套设备！》的文章和视频。目前在微信公众号中找不到这篇文章和视频。

根据香港01转述的视频显示，一名身穿白色研究服的男士走进名为“智慧思政吧”的设备里，并坐在一台触控萤幕前接受电脑测试，萤幕最后显示测试的分数和分析图表。该设备由玻璃门墙围挡，内置一台带有大尺寸触摸显示屏的电脑设施。

《明报》引述视频指出，这台设备可利用人工智能技术抽取中共党员的生物特征，包括面部视觉表观特征、脑电特征、皮电特征等，将之协同融合后，实现对中共党员接受思政教育时专注度、认可度、掌握度的判断，从而了解党员接受思政教育的程度和效果，引导“科研人员进一步坚定感党恩、听党话、跟党走的信心和决心”。

资料显示，合肥国家科学中心人工智能研究院属安徽省事业单位，由中国科学院和安徽当局参照国家实验室体制设立，位于合肥的中国科学技术大学是这家机构的依托和管理单位。