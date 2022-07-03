香港著名作家倪匡离世 享年87岁

香港电台通过著名作家倪匡的两名好友证实，倪匡于周日下午离世。

报道引述其中一名倪匡朋友说，倪匡已患病一段时间，生前一直由家人照顾。截至目前，倪匡的家人还没证实这件事或对外说明。

今年87岁的倪匡近年深居简出，周日网络上有不少消息流传倪匡离世的消息，其中与倪匡私交甚笃、同样是作家的沈西城在社交平台面簿上说：“传倪匡仙逝，未知真假！”后来他再更新消息指出：“倪大哥今午走了！”

倪匡于2019年在香港出席书展讲座时，曾提及患上皮肤癌，并说自己不会去做电疗化疗。

倪匡，原名倪聪，1935年5月30日出生于上海，籍贯浙江宁波。他于1957年到香港，作过工人、校对、编辑，自学成才，最终成为专业作家。

倪匡是两岸三地著名的科幻小说作家、剧作家、评论家。他的写作范围非常广，除了最主要的科幻小说系列外，曾写作不少的灵异故事，以及少量武侠小说、侦探小说等。知名作品包括《卫斯理系列》等。

倪匡也创作了超过300多个电影剧本，当中包括经典电影《独臂刀》。他在2012年获颁香港电影金像奖终身成就奖。

除了写作，倪匡也在1989年至1990年期间，与香港知名词曲作家黄霑，以及香港著名美食评论家蔡澜合作主持亚洲电视清谈节目《今夜不设防》。倪匡与黄霑、蔡澜，以及武侠小说泰斗金庸，被外界誉为香港“四大才子”。

倪匡的妹妹亦舒是文艺小说作家。倪匡的儿子倪震曾任电台主持人，他与香港知名女星周慧敏于2008年结婚。