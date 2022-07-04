港媒披露倪匡生前受病痛折磨举步维艰

被誉为“香港四大才子”之一的著名科幻小说作家倪匡逝世后，香港媒体披露，倪匡生前曾在书信中称自己“上牙痛、下脚肿、后飙血，前流脓”。

据香港《明报》周日（7月3日）报道，该报旗下的《明报月刊》总编辑潘耀明，早前仍不时与倪匡书信往来。倪匡2019年曾向潘写两首诗，交代身体状况，在其中一首诗申诉“上牙痛、下脚肿、后飙血，前流脓”，并在另一首诗《八三自况》中写道他“举步维艰、双眼朦胧”。

潘耀明说，他在倪匡晚年期间，每逢大时大节都探望倪匡，最后一次见面是在今年农历新年，倪匡当时仍能走动，说话时头脑清晰，两人平日也有书信来往。

他披露，倪匡约三至四年前患皮肤癌，虽然身患顽疾，但是乐观依然，相见时经常说笑，“没给人感觉他是痛苦”。

潘耀明也说，倪匡的创作题材广泛，除了科幻小说之外，也写剧本，也曾为金庸代笔写《天龙八部》部分章节，其读者遍布各地，影响深远，“读书面与金庸不相伯仲”。他形容倪匡文笔流畅，写下情节曲折离奇，代表作科幻小说《卫斯理》提及复制人、黑洞，当时被外界视为荒谬，但如今回首，证明他言之成理。

潘耀明相信，“香港前无古人，也再无后者。”

另据香港01报道，倪匡2019年曾在书展活动上，主动谈起自己的身体状况，说十多年来饱受皮肤问题困扰，但求医时越看执古怪，有医生称是湿疹，又有医生指是皮肤癌，过程就如《封神榜》般，即使最后发现是皮肤癌，但他也决定不接受治疗，“我这种年纪，就会对生命的来去看得十分淡然，不会紧张。”

倪匡在同一年接受香港01的专访时说，他的味觉退化，“现在吃什么都无味道”，即使吃咖喱也吃不出味道。

他生前也曾说自己百病缠身、朝不保夕，身上的病已有十多种，最多只能走三分钟的路，“现在我生命配额越来越少……走路的额配也没有了，刚才也是用轮椅推到门口。”

倪匡称，他的日子都很平淡，只有吃饭、睡觉、看书及看报纸，平日晚上9时会睡到早上8时，也不能像年轻时一样饮酒，“人生乐趣越来越少，病痛越来越多。”