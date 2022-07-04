世茂集团未能如期兑付10亿美元债券

中国地产开发商世茂集团控股有限公司未能偿还周日（7月3日）到期的10亿美元（约13.96亿新元）债券。今年地产业本已创历史高位的离岸债逾期数量因此又再添一笔。

据彭博社报道，世茂在香港交易所发布公告称，“集团就尚未支付的其他境外债务的本金款项，一直在与相关债权人持续讨论，以期达致友好的解决方案。倘集团无法就有关债务达成一致的解决方案，相关债权人可能有权根据相关债务条款要求加速有关债务的还款，或对集团采取执行措施”。

随着中国政府对地产业的监管整顿引发创纪录的违约潮，几个月来外界对世茂集团财务状况的担忧日益升温。上月该集团一只私募债未能按时兑付，更是加剧了投资者对中国地产业隐性债务的忧虑。

世茂周日在公告中称，“受限于债务再融资市场的不确定性以及整体具挑战性的经营及资金状况，本集团的信贷评级出现负面变化，及出现境外债务本金未付情况”。

世茂在另一份声明中表示，已售出近20个房地产项目以筹集资金。随着房地产市场显示出反弹迹象，公司预计能够通过销售房地产加速现金回流。根据克而瑞地产研究的数据，6月份30个监测城市新房成交面积环比上升31%。

与此同时，世茂在港交所公告中称，已聘请钟港资本有限公司作为财务顾问及盛德律师事务所作为法律顾问，与董事会及管理层一同评估集团的资本结构及流动性状况以探讨可行的解决方案。

世茂称，尚未收到债权人任何加速还款通知，且收到银团大多数贷款行出具的书面支持函。该等贷款人表示目前无意采取任何执行或其他措施，以收回或要求支付2018年银团贷款及2019年银团贷款项下的未偿还金额。

世茂集团是中国最大的房地产债券发行人之一。据彭博汇编的数据，该公司未到期的在岸和离岸债券规模接近100亿美元。