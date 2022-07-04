麦趣尔就纯牛奶不合格致歉

中国乳制品公司新疆麦趣尔，就公司生产的纯牛奶不合格致歉，并说将积极配合市场监督管理部门的调查处理。

中国央视新闻周日（7月3日）报道，麦趣尔牛奶早前被检出含低毒类成分丙二醇后，新疆维吾尔自治区市场监督管理局与昌吉回族自治州市场监督管理局、昌吉市市场监督管理局组成调查组，入驻企业开展执法检查，督促企业立即停止纯牛奶生产，及时下架、封存、召回不合格产品。

经初步调查分析，麦趣尔纯牛奶中检出丙二醇为企业在生产过程中超范围使用食品添加剂香精所致。市场监管部门已对麦趣尔公司超范围使用食品添加剂违法行为立案调查。

麦趣尔周日晚间在面簿上称在生产管理与质量管控环节存在严重缺失，并说：“根据我司初步排查情况，不合格产品是由我公司在纯牛奶和调制奶两种品类生产切换过程中未能有效清洗产品罐线的残留调制奶，导致调制奶中合法的食品添加剂（含丙二醇成分）混入纯牛奶。”

公司承诺，积极配合政府监管部门的抽样检测，同时对涉及生产、运输、销售等各环节进行全面自查，对不合格产品立即下架、封存，对已经上市的不合格产品实施召回，并对于购买不合格纯牛奶的消费者，麦趣尔承诺无条件退款。

在深圳挂牌的麦趣尔，周一也在深圳证券交易所网站上发布公告，承诺不拒绝、逃避，主动承担企业责任。