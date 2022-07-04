王毅吁缅甸各方坚持理性协商

中国外长王毅呼吁缅甸各方以国家大局和人民利益为重，坚持理性协商，在宪法和法律框架下早日实现政治和解和国家长治久安。

中国外交部在官网上公布，王毅周日（7月3日）在缅甸蒲甘出席澜湄合作外长会期间，同缅甸外长温纳貌伦举行双边会谈。

王毅告诉温纳貌伦，作为缅最大的邻国，中国真诚希望缅政治社会稳定、人民安居乐业、国家发展振兴，“期待缅各方以国家大局和人民利益为重，坚持理性协商，在宪法和法律框架下早日实现政治和解和国家长治久安。”

王毅说，中缅胞波情谊，有着广泛民意支持和深厚社会基础，历经国际风云变幻考验，不受各自国内变化影响，始终坚如磐石、牢不可破。中国赞赏缅甸坚定奉行对华友好政策，支持缅甸人民探索符合本国国情的发展道路，支持缅方在国际场合维护正当权益和民族尊严。

双方积极评价两国务实合作取得的进展，一致同意加快推进中缅经济走廊建设，抓好跨境电网协议实施，保障中缅油气管道顺利运营。

双方在会谈后共同出席了中缅经济技术、抗疫、农业、民生、培训等合作文件互换仪式。

王毅当天也在蒲甘，同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆就缅甸局势交换意见。

中国外交部公布，布拉索昆介绍了作为亚细安缅甸问题特使访缅情况。王毅赞赏柬埔寨接任亚细安轮值主席国以来积极斡旋缅甸问题，并重点阐述了中国在此问题上的三个期待。

一是期待中国亚细安共同推动缅甸在宪法和法律框架下持续推进政治和解，鼓励缅各党派以国家大局和人民利益为重，理性务实、互让互谅，兼顾各方合理诉求，早日恢复稳定、实现和平。

二是期待中国亚细安共同推动缅甸重启民主转型进程，实现还政于民愿景，探索符合缅甸国情、具有缅甸特色的政治发展道路。

三是期待亚细安秉持亚细安方式，坚持不干涉内政、协调一致的基本原则和传统，保持定力，排除干扰，耐心协调，建设性落实亚细安五点共识，维护亚细安整体团结和主导地位。

五点共识为：要求军政府停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任亚细安特使促成对话、接受人道主义援助，以及允许特使访问缅甸。