讲“香港加油”被批 张学友：希望中国人以理服人

香港歌手张学友接受央视访问时讲了“香港加油”四个字，被一些大陆网民批评不爱国，访问还因此遭删除。张学友星期天（7月3日）发表声明，称他对“香港加油”成为“禁语”无法理解，并希望中国人是理性和以理服人的。

综合港媒报道，为庆祝香港回归中国25周年，中国央视早前制作系列专题节目，张学友是节目访问的对象之一。

张学友在访问中以粤语说：“香港这25年经历了很多，高高低低、起起伏伏。但因为我是和这个城市一起成长的，我在这里出生，在这里长大，我仍然相信这个城市，仍然希望这个城市会变成一个比以前更加好的城市，香港加油。”

张学友这一段简短说话，后来被一些大陆网民批评他不够爱国，原因是他说出了“香港加油”四个字。在2019年爆发的香港反修例抗争期间，“香港加油”曾多次被抗争者使用。

随着网络批评声浪持续不断，央视官网不久便将张学友这段讲话删除。不过，这并没有打消舆论对张学友立场的质疑。

对此，张学友星期天发表声明回应。张学友首先说，他觉得自己是一个爱国家，爱香港的中国人。“作为艺人不涉政治是我的基本原则。”张学友接着表示，他在香港出生香港长大，也希望在香港老死。

他并说：“正因为我跟香港的缘分如此深，我见证了香港最黄金、最辉煌的时刻。而现在的香港实在是强差人意，特别在过去的几年里，香港经历了黑暴，紧接著疫情，百业萧条，人心惶惶，香港正是须要努力加油的时候。”

张学友表示，自己听过“北京加油”、“武汉加油”、“上海加油”。但“香港加油”却因为一些犯了错误的人用过，“黑色”、“黄色”被一些别有用心犯了罪的人穿过，变成了爱国不爱国的标准，成为了“禁语”、“禁色”。

这位从香港发迹，后来叱吒华语地区的歌手表示：“我个人无法理解。”

张学友也提到，他是经过香港受国家高速发展而获益的其中一员，更以身为中国人深感骄傲。希望“我们中国人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展现中国人的风范”。

张学友最后说：“所谓听其言，观其行，本人是否爱国爱港，自有公论。谢谢大家对本人（一蚁民）的言行的监督，本人会本着身为中国人在大家监督下，继续努力做一个好人，做一个好歌手。”

今年60岁的张学友，被港媒封为香港“四大天王”之一，更在华语地区享有“歌神”的称号。