台湾每周入境有望放宽到4万人次

台湾入境防疫政策上个月放宽后，可能再进一步放宽，每周入境人数从现在的2.5万人次增至4万人次。

综合《经济日报》、《联合报》报道，台湾疫情指挥中心发言人庄人祥周六（7月2日）透露，自6月15日起放宽个人出入境后，指挥中心本周将开会探讨入境防疫政策，不排每周入境人数可从现在的2.5万人次增至4万人次。

不过，庄人祥说明，讨论重点将放在入境人数是否放宽，对于“3+4”的防疫天数是否可松绑至“0+7”，当局还需要斟酌。目前台湾入境防疫政策为“3+4”，即三天居家检疫及检疫期满后接续四天自主防疫，但是限制每周入境2.5万人次。

庄人祥强调，对于入境管制的松绑仍需一步一步来，他形容目前台湾疫情还在“半山腰”，疫情发展与境外相比来得较晚，不太可能太早就松懈下来。

由于正值旅游旺季，台湾民众出境需求大增，加上全球逐渐解封，入境需求也冲高。据台湾桃园机场出入境数据显示，当地暑假第一天周五（7月1日）的出境人数有6395人，入境有5077人。而放宽为“3+4”前，6月14日出境仅2789人，人数增长近三倍。

台湾交通部长王国材6月24日说，交通部经过盘点，防疫德士可承受入境5万人次的量能，防疫旅馆则可负担4.1万人次。在这推算下，他估计每周入境总量上限提升到4万人时，交通部仍可以承受。

台湾前疾病管制局局长苏益仁表示，台湾的冠病疫情自4月上旬开始上扬，至今已过三个月，而疫情高峰多半维持三至四个月，因此他预测，台湾本土新增确诊人数到7月底，将降到3000例并维持这个数字。

苏益仁建议，目前政府应该放宽出入境人数，“3+4”的防疫限制也应该取消，让疫情比照流感疫情，确诊者回归正常的医疗处置。