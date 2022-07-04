安徽本轮疫情已有超850例感染者

安徽省本轮以宿州市泗县为中心的冠病疫情，已有超850例感染者。

安徽省卫健委周一（7月4日）通过官网发布最新数据，安徽省周日（7月3日）新增29起确诊病例，都在宿州市泗县。至于无症状感染者，则新增258例，其中泗县227例、宿州市灵璧县30例，以及埇桥区一例。

安徽省卫健委统计，从6月26日至7月3日，安徽省共报告134起确诊病例，其中境外输入一例，宿州市泗县132例、灵璧县一例；共报告无症状感染者724例。

根据上述数据统计，安徽本轮疫情已有858例感染者。

安徽省新冠肺炎疫情防控指挥部早前向新华社说，泗县所有感染者都及时转至宿州市定点医院或方舱医院，由省里派出专家驻点指导救治。

安徽省冠病疫情防控指挥部专家认为，根据已完成的泗县第四轮全员核酸检测情况看，新筛查阳性人数较前三轮呈现下降。但高中风险区及在隔的密接者中仍能检出一定数量的阳性人员，疫情处置仍处于关键期，安徽正争分夺秒、以快制快，坚决阻断病毒传播。今后几天还将出现一些感染者，会主要来自隔离管控人员。

另一方面，合肥市疫情防控应急指挥部周一通告，7月5日起，合肥全市开展新一轮区域免费核酸检测。

根据通告，24小时内已采样检测的可不参加。参加核酸采样的市属单位人员可以“迟到、早退”或请假半天。

中国国家卫生健康委员会的数据显示，中国周日新增72起确诊病例，无症状感染者则新增388例。中国前两周大部分时间新增感染者维持在50例以下，最近几天又开始大幅上升。

据新华社报道，中共总书记习近平上周三（6月29日）在武汉考察时为中国防疫政策辩护，强调“动态清零”是最经济和效果最好的，还称中国若采取“集体免疫”，后果不堪设想。