港金管局前总裁提议减购美债 投资北部都会区

香港前金融管理局总裁任志刚认为，如果香港财政盈余一直拨入外汇基金来购买美债，等同借钱给美国政府。他因此建议港府，把外汇投资于香港北部都会区，以代替购买美债。

据《星岛日报》报道，如今是香港行政会议成员的任志刚分析，中美发生金融大战机会不高，但国家仍需有备无患，而香港长远要减低对美元的依赖，因此有需要加快推动人民币国际化。

任志刚也指出，单从货币管理角度来看，储备越多越好，但也要平衡香港整体利益，以及其它领域需要。

他并说，如果将香港财政盈余一直拨入外汇基金来购买美债，等同借钱给有机会与中国打金融战或贸易战的美国政府。因此，他提议港府研究将储备拨到一个新机构来发展北部都会区。

香港前任特首林郑月娥2021年的施政报告中，提出建设北部都会区。根据蓝图，北部都会区占地面积约300平方公里，可容纳250万人居住，配合深港跨境口岸和交通基建，与深圳将形成“双城三圈”的战略布局。

上周五（7月1日）就任香港新一任特首的李家超，早前在政纲中也提出，要推展北部都会区的规划和建设，全力建设宜居、宜业、高生活素质的都会区，打造未来发展的新引擎、科技创新的新高地。

任志刚是退休公务员，此前长期在政府金融部门工作，多年前卸任香港金管局总裁后，获林郑月娥委任为行政会议成员。李家超上任后，继续委任任志刚为行政会议成员。