台首艘两栖船坞运输舰玉山舰 拟9月交付海军

台湾海军首艘万吨级两栖船坞运输舰“玉山舰”，据报最快在9月交舰服役。

中央社周一（7月4日）引述台湾军方人士说，玉山舰目前正进行码头静态测试，近日将在海上测试，如果结果符合标准，最快9月就能交舰海军。

这艘台湾自行建造新型两栖船坞运输舰的原型舰，去年4月在台船公司造船坞举行命名暨下水典礼，由台湾总统蔡英文主持，并以台湾最高峰为意象，命名玉山舰。

蔡英文说：“玉山舰除了是海军第一艘万吨级两栖运输舰外，更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信能够强化海军执行任务的能力，让我们的国防力量更坚实。”

她还说，在台湾海军历史上，也曾有以玉山命名的军舰，此舰再次命名玉山，“除代表传承，也代表中华民国国军不怕挑战、克服万难的精神”。

玉山舰全长153米、宽23米、满载1万零600吨。台船董事长郑文隆说，玉山舰可负责南中国海与外岛运输，暂时可执行两栖作战，具备匿踪构型、武装齐全，也拥有完整电磁脉冲防护性能。

台湾海军发布的资料显示，中山科学研究院担任玉山舰武器与导弹系统组装，该舰将配备两座“海剑二”防空导弹系统、一座MK-75 76毫米快砲、两座MK-15方阵快砲，甲板可停放两架直升机，并装载LCU及LCM两栖登陆艇、AAV-7两栖突击车、重型车辆、悍马车等载具，搭载乘员673名官兵。

台湾海军还介绍，玉山舰平时可提供海军离岛物资运补、人员运送，灾害时期可执行救灾，成为海上临时野战医院，进行国际人道救援。若遭遇战事，则编成特遣部队执行两栖作战任务，进行增援、应援，以及外离岛归复作战。