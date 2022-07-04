上海6月二手车在线拍卖成交量回温

上海二手车在线拍卖成交量自6月以来稳步回温，其中最高成交价超250万元人民币（下同，约52万新元）。

据中新社报道，中国二手车拍卖平台——天天拍车研究院周一（7月4日）发布的《6月二手车在线拍卖数据报告》（简称《报告》）显示，上海二手车在线拍卖成交量实现自6月6日起，连续三周稳步增长。6月二手车在线拍卖的最高成交价来自上海，为一辆2018款兰博基尼Urus，里程数为59639公里，成交价为251.9万元人民币。

根据《报告》，遭遇两个多月的冠病疫情冲击，二手车交易受到巨大影响。进入下半年，随着利好政策释放红利，以及传统消费旺季的到来，二手车成交量有望迎来一波高潮。分析显示，疫情防控之下，在线卖车的方式大大减少了不利的影响，加快二手车流通。

据报道，最近二手车全面取消限迁正在中国落地，这项政策的利好首先惠及个人车主卖车实现异地溢价。数据显示，6月异地卖车溢价比例最高超30%。不同的区域差异，品牌、车系偏好，通过在线拍卖，卖到中国全国市场，专业买家竞价，价高者得。这样卖车者有了更多选择，往往能够获得比其他渠道更高的价格。

当下，用车一族中，“90后”的年轻人越来越多，数据统计显示，超过25%的“90后”选择在线拍卖的方式处理自己的车。统计显示，车龄3年以上，尤其是车龄5年以上的成交占比有所提升。根据《报告》，6月成交车龄3年以上的比例为90%，3年车龄以内的合计占比为10%。同比去年，车龄3年以内的成交占比小幅收缩。

新能源二手车在拍卖市场表现良好的车系包括纯电类特斯拉Model3，北汽新能源EV系列，五菱宏光MINI EV等，以及混合动力类比亚迪秦，比亚迪唐，荣威ei6等。

中新社指出，在天天拍车平台上，专业买家出价最多的二手车是比亚迪海豚，经过143次激烈竞拍，最终花落广州买家；欧拉品牌多款次新车也很受二手车商欢迎，竞拍次数均超过120次。

《报告》显示，北京的二手车主要输出到上海、青岛和天津；上海则迁到青岛、济南和成都；深圳二手车主要流入广州、上海和成都；成都二手车主要输出到重庆、上海和北京。