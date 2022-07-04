台湾维持现行边境管制措施

台湾将维持现行边境管制措施，限制每周入境2.5万人次。

据《联合报》报道，台行政院长苏贞昌周一（7月4日)上午召开扩大防疫会议时说，受全球疫情近期回升影响，加之进入暑假期间后相关旅游及聚会频率增加，因此现行边境管制措施应继续维持。

目前台湾入境防疫政策为“3+4”，即三天居家检疫及检疫期满后接续四天自主防疫，同时限制每周入境2.5万人次。

台湾防疫指挥中心发言人庄人祥上周六（7月2日）曾表示，本周将开会讨论放宽限制，不排除每周入境人数由现在的2.5万人次增至4万人次。不过，防疫指挥中心周一称，台湾近一周本土病例数虽呈下降趋势，轻症或无症状比例维持近99.6%，但由于境外输入病例持续检验出奥密克戎亚型BA.4及BA.5变异株，加之暑假期间旅游及聚会人次增加，因此境外输入及本土疫情风险上升。

苏贞昌指示防疫指挥中心，持续观察确诊病例与中重症比例，视疫情发展与医疗量能整备，再滚动检讨边境管制措施。

另外，苏贞昌说，预计7月初将进口约45万剂可为满6个月至5岁幼童接种的莫德纳（0.1毫克/毫升剂型）疫苗，在7月中下旬推动接种作业，以提升台湾全年龄人口的保护力。

据防疫指挥中心通报，截至上周六（7月2日），台湾疫苗接种人口涵盖率第一剂为91.33%，第二剂为84.08%，第三剂施打率依符合第三剂接种间隔人数统计为94.13%，累积施打已超过5812万人次。