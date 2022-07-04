下午察：“香港加油”哪里错了？

“歌神”张学友因为一句“香港加油”，踩到了狂热爱国者的敏感神经。

为庆祝香港主权转移中国25周年，中国官媒央视制作系列专题节目，香港著名歌手张学友是节目访问的对象之一。他在访问中用粤语说：“香港这25年经历了很多，高高低低、起起伏伏。但因为我是和这个城市一起成长的，我在这里出生，在这里长大，我仍然相信这个城市，仍然希望这个城市会变成一个比以前更加好的城市，香港加油”。

谁料想，这段简短的祝语遭到了部分大陆网友的狂轰乱炸。批评和质疑主要围绕三个点：第一，张学友只提到“香港”及“25周年”，却对“祖国”只字不提，显然不够爱国；第二，张学友指香港这25年“高高低低、起起伏伏”，似乎对香港这25年的变化不满；第三，“香港加油”在2019年反修例运动中被香港示威者们广泛使用，张学友这是在呼应示威者的主张。

很快，质疑升级成讨伐，讨伐逐渐变成谩骂。视频弹幕和留言区里的批评声浪快速上升，其他香港艺人的立场问题也被牵扯进来。

可能是负面评论太多，影片发出不久就被央视火速删除，微博上的相关话题也被迅速降温。

随后，形象温和、鲜少在政治问题上表态的张学友也开腔回应，就被指责的点逐个作出回应。张学友首先称自己是“爱国家，爱香港的中国人”，而他作为艺人的基本原则是“不涉政治”。

张学友没有回避关于“对香港现状不满”的质疑，他在声明中坦言：“我在香港出生香港长大，也希望在香港老死。正因为我跟香港的缘份如此深，我见证了香港最黄金最辉煌的时刻，跟现在的香港比较实在是强差人意。”

他续写道，香港在过去的几年里经历了黑暴和疫情，百业萧条，人心惶惶，正是须要努力加油的时候。仅仅因为“香港加油”被一些犯了错误的人用过，黄色、黑色被一些别有用心犯了罪的人穿过，就变成了爱国不爱国的标准，成为了“禁语”“禁色”，他“无法理解”。

张学友说，本人是否爱国爱港，自有公论。“希望我们中国人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展现中国人的风范。”

这篇声明严肃正式、不卑不亢，可谓针尖对麦芒地对批评观点逐个进行了沉稳有力回击。

张学友开腔回应，就被指责的点逐个作出回击。（互联网）

曾经的禁词：“香港加油”

一些狂热的网友抓住“香港加油”不放，是因为在2019年反修例运动期间，“香港加油”是示威者们互相鼓励的口号之一。比如，国泰航空的一名机师当年7月利用飞机广播发声支持示威者，就在结尾处用广东话说了一句“香港人加油”。海外一些政治人物声援示威游行时，也会在推文中加入“香港加油”的主题标签（hashtag）。

反修例运动前期，中国大陆媒体普遍噤声，微博等社交平台屏蔽了相关报道与评论。“香港加油”、“支持香港”等词语也成了禁词。过去两年，《香港国安法》和香港新选举制度落实后，中国中央政府和港府一再强调，香港已经“实现由乱到治的重大转折”，东方之珠掀开崭新的一页，这些词汇也逐渐脱敏。

张学友的祝词唤起大陆网友们对示威者的记忆，显示出芥蒂还深深根植在一些中国民众的心里，也反映出目前畸形的爱国风气。

有网友就为张学友鸣不平说，尽管张学友在香港回归后隔年——1998年，就在十一国庆文艺晚会中领唱中国国歌，如今仍因为鼓掌不够热烈而背负罪名。当下的舆论环境，已经糟糕到了“不卖力赞扬就是罪过”的地步。

这番评论，摘取自互联网上的一段名言：“如果尖锐的批评完全消失，温和的批评将会变得刺耳。如果温和的批评也不被允许，沉默将被认为居心叵测。如果沉默也不再允许，赞扬不够卖力将是一种罪行。”

红线密集，港台明星小心翼翼

说起来，自从香港反修例运动后，政治红线愈发密集，一大批经典港台歌曲被禁，其中就包括已故香港音乐人黄霑创作的《人间道》，这首歌是1990年知名电影《倩女幽魂II：人间道》的主题曲，由张学友演唱。

为了避开各种政治红线，艺人们不得不改动经典歌曲的歌词，过程中出现过不少令人啼笑皆非的场面。

在湖南卫视最近播出的综艺节目《乘风破浪》中，歌手王心凌、张天爱、阿娇、阿Sa、吴谨言五位歌手翻唱了台湾歌手郑智化的经典曲目《星星点灯》，但原本的歌词“现在的一片天，是肮脏的一片天，星星在文明的天空里，再也看不见”，被改为了“现在的一片天，是晴朗的一片天，星星在文明的天空里，总是看得见。”

郑智化7月3日发微博称：“关于我的经典歌曲《星星点灯》，被乱改歌词一事，我表示震惊、愤怒和遗憾！”

畸形的爱国风气，也导致很多港台明星被网暴。

前无线电视艺人洪天明5月在抖音发布短视频介绍香港，因为没有强调“中国香港”，被批评是“港独”。他吸取教训重新拍片，由“我是宇宙的”开始，逐步说到香港：“我是宇宙的，宇宙地球的，地球亚洲的，亚洲中国的，中国香港的，我爸宁波的，我妈生我的，我是个男的，应该清楚了，OK。”

洪天明在片中穿上了胸前印有“中国”两个大字的T恤，刻意向网友进行展示。发布短视频的同时，他还配文指：“这次可以了吗？应该清楚了，大家都是自己人，互相相爱”，并且加上“中国香港”、“中国加油”的Tag。

明星艺人需要小心翼翼，稍有不慎就会被扣上“港独”和“台独”的大帽子。在紧张的舆论环境下，反而让“爱国”的话题变得愈发敏感和沉重，属于个人内心的感情，也会在态度上、强度上面临政治检验。

正如现代作家龙应台在《野火集》中写到的：“我很怕谈‘爱国’，因为我知道当群众对‘爱国’认起真来而至狂热的时候，这个‘国’就成为一顶大帽子，要压死许多不那么狂热的个人。”