美媒：拜登可能很快取消部分对华关税

美国总统拜登预计将很快取消对中国进口商品的部分关税，但这一决定受到了与之冲突的政策目标制约：应对通胀和维持对北京方面的经济压力。

《华尔街日报》引述知情人士说，最近几周拜登的下一步行动一直悬而未决，他有可能在本周宣布决定。该决定可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税，以及启动一个广泛的框架，允许进口商申请关税豁免。

美国贸易代表办公室正在对特朗普时期的关税进行为期四年的强制性评估。针对企业和其他关税受益者的意见征询期将于7月5日结束，这将给美国政府一个调整政策的机会。

就在拜登权衡决定的时候，他一直受到政府内部以及包括企业、劳工和议员在内的外部力量的政策分歧夹击。政府官员和贸易专家表示，宣布削减关税的计划已被一再推迟。

他们表示，这一拖延反映出拜登政府内部在对华关税问题上的严重分歧。

在拜登内阁中，财政部长耶伦称这些关税是对经济的拖累，表示政府正在研究如何重新设置对华关税以遏制通货膨胀。耶伦说，前任政府实施的一些关税举措不具战略意义，并不能解决中国的不公平贸易行为。

耶伦在6月19日接受ABC News采访时说：“重新设置其中的一些关税，使其更加合理，并且减少对美国经济的不必要负担，这是我们正在考虑的事情。”

另一方是美国贸易代表戴琪和国家安全顾问沙利文，他们将关税视为迫使中国让步的宝贵筹码。这些持怀疑态度的官员希望在削减关税的同时采取另一项措施，以保持对中国政府施压，迫使其改变置美国公司和工人于不利地位的做法。

可能的措施包括提高工业机械和交通运输设备等战略性商品的关税，同时降低消费品关税。《华尔街日报》此前报道，美国还可能依据《贸易法》第301条条款启动一项新的调查，重点针对中国对高科技项目的产业补贴，美国贸易代表办公室已经为这项举措筹备了数月时间。

这样的政策可能会导致对一系列新产品征收关税。

曾在美国贸易代表办公室长期处理中国事务的官员、目前在Arnold & Porter律所工作的Claire Reade说：“从美国国内政治角度看，存在两种非常强烈的、彼此冲突的关注目标。一是有必要展现抗击通胀的决心，另一个是有必要展示以非常强硬的姿态对抗中国的立场。”

她说：“问题在于，要如何将这些不同的关切内容纳入同一个政策中？”

拜登政府已经难以控制食品、汽油和其他消费品的高价格所带来的影响，这种局面可能会令民主党在11月的中期选举中受挫。

但经济学家表示，取消对华关税不太可能对通胀造成很大遏制作用。彼得森国际经济研究所的分析师Megan Hogan和Yilin Wang估计，取消对从中国进口商品的关税，这在一开始可能会使消费者价格指数（CPI）微降0.26个百分点。但他们补充说，“随着美国企业降价与进口产品展开竞争”，最终或能将通胀率拉低1个百分点。

