香港今年以来航线熔断数量升至100

香港周一（7月4日）暂停了三家航空公司的抵港航线，今年以来航线熔断数量已达100。这一亚洲金融中心继续实行严格的入境防疫政策，而除了中国大陆以外的世界其他地区，已纷纷取消旅行限制，允许旅客更自由地入境。

据彭博社报道，阿联酋航空、卡塔尔航空和泰国航空成为最新触发抵港航线熔断的航空公司。根据熔断机制，同一航班有五人或5%以上的乘客抵港时冠病检测结果为阳性，该航线会被禁飞五天。如果乘客相关文件不当，也将遭到停飞和罚款的处罚。

尽管香港正在缓慢放松入境检疫规定，但航线熔断威胁依然存在。香港新任特首李家超周日（7月3日）说，可能调整对国际入境人员的检疫政策。新任医务卫生局局长卢宠茂周一发文称，希望在8月4日七夕节时疫情能受控，更多需要返回大陆与家人团聚的香港市民可以提早进入深圳与家人团圆。

彭博社上周引述知情人士说，香港考虑将入境旅客的酒店隔离时间缩短至五天，然后再居家隔离两天。香港目前要求海外入境旅客在酒店隔离七天，远低于疫情时最长21天的隔离时间。

对于已经疲于寻找隔离酒店和排队进行冠病检测的入境旅客来说，航线熔断措施给他们添加了新的负担和担忧。如果航线被停飞，那么精心安排的酒店预订就会落空。

随着暑期航空旅行以及计划访港旅客增加，熔断情况可能会恶化。7月以来航线熔断数量已达六次，追平了整个6月份的熔断数量。同时，世界许多地区已不再要求入境旅客接受冠病检测或出示疫苗接种文件。

根据官方数据，香港国际机场周日入境人次达4749，离境人次达5810，是疫情以来最繁忙的一天。