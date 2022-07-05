港医卫局长盼下月与大陆通关

香港冠病疫情持续反复，与中国大陆通关似乎遥遥无期。香港医务卫生局局长卢宠茂星期一（7月4日）发表上任后的第二篇网志（博客文章）称，减低社区感染是两地成功通关的关键，希望香港疫情七夕前（8月4日）能受控，让市民能提前与身处大陆的家人团聚。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”报道，卢宠茂说，他深深明白市民对通关的热切期望，除了公务、上班、上学外，有不少家庭正面对大陆家中长幼无人照顾、夫妻分离、子女日渐疏离等的家庭问题，期望疫情尽快受控，香港居民可提早经深圳湾大桥进深圳，与亲人共庆七夕。

他说：“今年的七夕节在西历8月4日，我期望疫情能受控，加上港深联手合作，希望更多需要返回大陆与家人团聚的市民，无需像牛郎织女般等待到七夕鹊桥相会，可以提早经深圳湾大桥进深圳与家人团团圆圆。”

卢宠茂说，自6月获任命以来，他已收到许多市民、团体及议员表达对抗疫措施和医疗卫生政策的意见和看法，其中大家最关心的是陆港两地通关问题。

卢宠茂说，自己之前出任香港大学深圳医院院长，经常要往返香港和大陆，明白冠病疫情暴发后，往返两地所遇到的困难。他以自身经历说，多次亲自尝试到大陆“驿站”网页预订深圳的检疫酒店，早上10时开始接受预订，往往10时01秒已全满，当下的心情“除了绝望外，便只有绝望”。

他表明，理解深圳作为中国的“南大门”，既要保障深港客货流通，又要确保疫情防控，尤其在中国缩短了对境外入境隔离人士检疫日数要求，大众对检疫酒店房间的需求更大，当局正面对不少压力。

他说，已与深圳当局沟通，当局正积极处理相关驿站问题。目前已将每天驿站名额由原来1300个增至2000个，并限制每个IP帐号只能进行一次预订等。短期内也会有进一步措施，例如再度扩大驿站名额，完善预约安排，防止并打击非法炒卖活动等，期望能满足市民需求。