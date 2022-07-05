中国发改委：生猪价格不具备持续大幅上涨基础

中国国家发改委发文说，中国目前生猪产能总体合理充裕，加之消费不旺，生猪价格不具备持续大幅上涨的基础。

据中国国家发展改革委官网消息，发改委组织召开会议，深入分析生猪市场供需和价格形势。会议认为，最近国内生猪价格过快上涨，重要原因是市场存在非理性的压栏惜售和二次育肥等现象，部分媒体特别是自媒体捏造散布涨价信息、渲染涨价氛围，短期内加剧了市场惜售情绪；目前生猪产能总体合理充裕，加之消费不旺，生猪价格不具备持续大幅上涨的基础。

参会代表一致说，将加强行业自律，带头做好生猪市场保供稳价工作，保持正常出栏节奏、不压栏囤货；同时建议国家采取积极措施引导市场理性交易，适时投放猪肉储备给市场“降温”，并加强市场监管，特别是严厉打击故意渲染涨价氛围、制造恐慌情绪的行为。

会上，国家发展改革委价格司说，国家一直高度关注生猪猪肉市场价格变化，努力防范价格大幅波动，维护市场平稳运行；要求大型养殖企业带头保持正常出栏节奏、顺势出栏适重育肥生猪，不盲目压栏，提醒企业不得囤积居奇、哄抬价格，不得串通涨价。

国家发展改革委价格司还明确表示，将适时采取储备调节、供需调节等有效措施，防范生猪价格过快上涨，并会同有关部门加强市场监管，严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。

