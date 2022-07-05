港行会料今讨论公务员加薪 增幅介于2%至4%

香港新任特首李家超预料星期二（7月5日）将在任内首次召开的行政会议上，讨论公务员加薪事宜，增幅估计介于2%至4%。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”报道，2022年公务员薪酬趋势调查早前出炉，其中高级公务员加薪幅度逾7%，引起社会反弹。行政会议原定6月初审议，最终临时被要求抽起议程，烫手山芋交由新一届政府处理。

李家超任内首次行政会议5日早上举行，据悉公务员加薪重新列入议程，预料政府不会跟足净指标加薪。

今年薪酬趋势调查结果显示，高级公务员薪酬趋势净指标为7.26%，中级为4.55%，低级为2.04%，其中高级公务员指标幅度最受争议。多个公务员工会早前称，过去两年公务员都冻薪，目前公务员面对压力愈来愈沉重，理应给予合理薪酬调整；商会则批评高级公务员加薪脱离现实，企业难以跟随。

行会成员星期一（7月4日）曾获安排到港府总部，出席当局的政策简介会，而公务员事务局已邀请各个评议会及主要跨部门工会，6日就薪酬议题会面。据了解，港府建议实际的加薪幅度，在中级及低级公务员的薪趋净指标之间落墨，即在2.04%至4.55%之间，但也要视乎新一届行会成员在5日会议中的取态。消息人士称，行会成员对这次公务员加薪意见甚大，最后结果难料。