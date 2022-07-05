中国地方债供给料将锐减

作为支持经济增长的财政手段，今年上半年中国地方债发行规模和净融资规模均创历史纪录。不过随着今年的专项债基本发行完成，未来几个月地方债供给料将锐减。

据彭博社报道，剔除再融资债券，今年上半年中国共发行4.04万亿元（人民币，下同，8431.48亿新元）地方债，其中专项债发行3.33万亿元，均为有数据以来最高的半年记录；同时这也意味着今年3.65万亿元的新增专项债额度中，扣除后续留待发行的2000亿元补充中小银行资本金债券，其余的已经基本完成发行。

对于下半年的债券供应，市场人士普遍认为，已经公布的政策性金融债将成为有效补充，同时上半年为地方债让路的国债可能也会加快发行。此外，尽管时间已经比较晚，但部分市场人士仍对特别国债抱有期待；而今年地方债专项债额度是否会提前下达也值得关注。

光大证券首席金融分析师王一峰说：“下半年金融债可能会多发一些，另外可能会把明年专项债提前发；此外上半年国债为地方债让路了，下半年可能会提速。”

中国在6月初的国常会上宣布调增政策性银行8000亿元人民币信贷额度，以支持基础设施建设。在王一峰看来，这部分资金将主要通过发行政策性金融债来筹集。7月初国常会决定通过发行金融债券等筹资3000亿元人民币，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本搭桥。

同时，随着6月下旬中国央行货币政策委员王一鸣说，为了实现今年5.5%的经济增长目标，可以考虑增加不计入赤字的特别国债发行，让市场对特别国债的期待再度升温。不过在一些分析人士看来，考虑到特别国债即便在8月发行，也需要等到年底才能发挥作用，对于今年的经济难有明显支持，所以下半年发行的概率不大。

关于接下来是否会有更多专项债额度，或者明年的专项债额度是否会提前下发，仍有很大的不确定性。国盛证券首席固收分析师杨业伟在报告中指出：“虽然近期部分地方在上报今年第三批专项债项目，但考虑到新的额度需要人大通过，而最近的人大常委会在8月，因而7、8月份将成为专项债的空窗期。”