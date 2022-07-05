美媒：英台经贸官员会谈被中国大陆警告

英国因为与台湾高级经贸官员一对一会谈，而受到中国大陆的警告。

据美国政治新闻网站Politico报道，台湾行政院政务委员兼经贸总谈判代表邓振中6月中访问英国，与英国经贸代表展开双边贸易会谈，就台湾申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）征询英方的意见。不过，英国经贸代表却因此受到中国大陆的警告。

据报道，中国大陆外交事务发言人警告称，“台湾是中国不可分割的一部分，它不是一个国家，这是国际社会普遍承认的事”。

英国经贸部向Politico证实，邓振中在6月16日至18日访问伦敦期间与英国经贸部官员会面，谈及CPTPP和经贸关系等议题，但未进一步说明会谈内容。

另据中时新闻网报道，台湾外交部发言人欧江安星期一（7月4日）重申，“中华民国台湾”是主权独立的民主“国家”，与中华人民共和国互不隶属，这是国际公认长年存在的客观事实；中华人民共和国政府从未统治过台湾，唯有台湾民选政府才能在国际间代表2350万人民与他国交往，进行经贸会谈及协商，中国大陆政府无权置喙。

她说，台湾与英国等理念相近国家，在后疫情时代针对全球供应链重组、强化民主韧性、对抗威权政体的混合威胁等议题具有共同利益与广大合作空间。台湾政府将在台英友好关系的坚实基础上，持续透过对话及合作，加强双边往来，并会继续推动各项深化台英伙伴关系及两地人民福祉的积极作为。