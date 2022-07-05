回报丰厚 仍有船东冒险将俄罗斯原油运往中国

目前，全球仍有公司愿意运输俄罗斯原油给中国，以赚取丰厚回报。

据彭博社报道，船舶经纪商称，用一艘小型邮轮将俄罗斯ESPO原油从科兹米诺东部港口运到中国，船东就能赚上160万美元（223.29万新元）左右。根据彭博汇编数据，这个价位是乌克兰战争爆发前的三倍左右，他们补充道，这块“肥肉”已成为中国、土耳其和希腊等船东的常规业务。

俄罗斯入侵乌克兰后，运送俄罗斯原油的的船东数量减少，担心声誉受损或违反金融制裁。近期出口的ESPO原油几乎全部转到或运往中国港口，偶尔也有运往印度。

彭博和船舶经纪商汇编数据显示，中远海运和俄罗斯的Sovcomflot在运送ESPO原油的交易中最为活跃。土耳其的Active Shipping＆Management Ltd.，BEKS Ship Management＆Trading SA和Dynacom Tankers Management Ltd.，以及希腊公司Avin International Ltd.和EstorilNavy Ltd.也在运送俄罗斯ESPO石油。

船舶经纪商说，一艘载有俄罗斯ESPO原油的阿芙拉型油轮前往中国通常需要五天左右，是全球利润最高的航线之一。阿芙拉型油轮可载约73万桶原油。

