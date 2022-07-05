加拿大驻华使馆称被拒列席肖建华庭讯

加拿大驻中国大使馆星期二（7月5日）发声明称，加拿大外交官被拒绝列席加国华裔富商肖建华在中国面对的审讯。

据法新社报道，持有加拿大护照的中国富商肖建华，2017年在香港酒店被带走到中国大陆，此后被关押至今。加拿大驻华使馆星期一（7月4日）证实，肖建华将在中国受审。

加拿大驻华使馆5日发声明说：“加拿大多次提出请求列席庭讯，均被中国当局拒绝。”中国官方至今对此案保持沉默，此案据报与中国国家主席习近平上任后开展的反腐行动有关。

中国外交部官员被问及肖建华星期一庭讯时，表示并不知情。

美国《华尔街日报》上月引述知情人士报道，肖建华将在上海面控。知情人士称，肖建华面对非法吸收公众存款的罪名。一旦罪名成立，他可能面临的最高刑罚为10年以上的有期徒刑，外加罚款。

今年50岁的肖建华在中国出生，但获得加拿大公民权。肖建华在2017年1月从香港四季酒店被带到中国大陆，随后就被关押至今。

肖建华曾是中国金融资本集团“明天系”的实际控制人，业务横跨银行、保险和投资基金等领域，在失联前，被认为与中国政界关系密切，曾担任政府高层的投资顾问。

根据公开信息，“明天系”至少掌管九家上市公司，持股金融机构达44家。在肖建华被带到大陆后，“明天系”旗下九家公司在2020年被中国银保监会和证监会接管。