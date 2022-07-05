无锡药明生物技术或从美国“未经核实”名单移除近一步

中国无锡药明生物技术公司接受美国官方的检查，或因此从美国“未经核实”名单移除逼近了一步。

据路透社报道，这家生产冠病疫苗阿斯利康原材料的公司，在五个月前被列入美国“未经核实”名单（Unverified List），市值因此重挫770亿港元（约137亿新元）。

美国商务部官员说，中国官方允许美国出口管制官员上周到无锡市至少一家公司进行检查。该官员拒绝公开涉及公司的名字，但知情人士告诉路透社说，上周接受检查的公司是无锡药明生物科技。

如果美国官方满意检查结果，无锡药明生物科技将有望从美国“未经核实”名单移除。无锡药明生物科未回应路透社的置评请求。

美国商务部今年2月对33个无法核实拥有者身份的中国实体下达交易限令，包括药明生物在上海和无锡的子公司。

据香港《南华早报》2月8日报道，美国公司如果将他们的产品出口至被列入“未经核实”名单的实体，将必须事先获得许可证。

药明生物早前在微信发英文声明称，未经核实名单并非实体清单或是黑名单，并说公司被列入未经核实名单，原因是美国政府机构在美国供应商出口某些设备前，无法进行必要的最终用途验证工作。

药明生物公布，公司一直在进口用在生物反应器的某些硬件控制器，以及某些中空纤维过滤器，这些产品在出口方面受到美国的管制，但公司在过去10年都得到商务部的批准，并强调公司遵守所有美国出口管制法规，不会将这些产品再出口或转售给其他实体。

公司也说，美国商务部有例行进行在场验证产品是否正确使用（即自用不转售）的程序，但这个程序在过去两年因冠病疫情而无法完成。

药明生物强调，美国此举对公司业务并没有产生任何影响，也仍持续向全球合作伙伴提供服务。“由于在建设上海和无锡设施后不需要此类设备，所以（未经核实名单）对我们的进口影响非常小。我们欢迎随时进行检查，以便能从名单中移除。在进行检查前，我们也正在采取临时措施，将这些子公司从名单中移除。”