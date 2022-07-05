陈金彪已任浙江省人大常委会党组副书记

在不久前的浙江省委换届中卸任省委常委职务的常务副省长陈金彪，现已赴省人大常委会履新。

据澎湃新闻报道，7月4日下午，浙江省人大常委会党组召开理论学习中心组（扩大）学习会。省人大常委会党组书记梁黎明主持会议，党组副书记陈金彪、熊建平、李卫宁和党组成员李学忠、赵光君、史济锡、鲁俊出席会议。省人大常委会副主任姒健敏参加会议。

上述官方信息显示，陈金彪已担任浙江省人大常委会党组副书记职务。

官方简历显示，陈金彪1963年4月生，浙江诸暨人，1984年8月参加工作，省委党校研究生学历，理学学士。

陈金彪曾任椒江市椒南办事处副主任；共青团椒江市委副书记、书记；共青团浙江省委调研室干事、组织部主任科员、副部长；共青团浙江省委常委、组织部部长、党组成员，东阳市委常委、宣传部部长、市委副书记（挂职）；共青团浙江省委副书记、党组成员；省农办副主任；省农办副主任，新疆维吾尔自治区和田地委副书记（援疆）；省委统战部常务副部长；温州市委副书记、代市长、市长；绍兴市委书记等职。

2015年10月，陈金彪履新浙江省委秘书长，后跻身省委常委之列。2021年3月，陈金彪转任浙江省委常委、常务副省长。

2022年6月23日，浙江省委一次全会选举产生新一届省委领导班子。其中，陈金彪不再担任省委常委职务。

而在此番换届中新当选为浙江省委常委的徐文光，已获披露担任常务副省长职务。

