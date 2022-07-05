新竹市长林智坚论文爆抄袭 中华大学称若收到检举将调查

国民党籍台北市议员王鸿薇星期一（7月4日）爆料，获得民进党提名参选桃园市长的新竹市长林智坚2008年的中华大学硕士论文，涉嫌抄袭同年6月新竹科学园的期末报告书。中华大学对此回应，若有具体检举事证，将展开调查，但目前尚未正式收到检举文件。

综合中时新闻网和自由时报等报道，中华大学副校长兼发言人解鸿年指出，新竹市长林智坚的论文，虽然发表于2008年，但依学校订定的硕博士学位论文抄袭处理要点，若有具体检举事证，学校也会本公平、公正、客观之原则，进行调查。

解鸿年说，学校对博硕士论文皆有要求学术伦理，并要求指导教授严格把关，不得有违反学术伦理的情事发生。学校2012年订定博、硕士学位论文抄袭处理要点，为确保论文品质2020年更订定中华大学硕博士生学位论文品保准则。

林智坚对此回应说，这件事已是旧闻，他绝对经得起考验，强调2018年他在新竹市长连任选举时，就有人攻击他的学历但无效，如今他要去选桃园市长，此旧闻又被蓝营拿出来做文章。

此次引发争议的是林智坚2008年就读中华大学科技管理所硕士所发表的论文《以TCSI模式评估国内某科学园区之周边居民满意度》，被爆与同年6月新竹科学园委托中华大学完成的期末报告《以TCSI模式评估新竹科学工业园区之周边居民满意度》，无论在标题、内文及数据都有雷同之处，甚至连错字都一样。

新竹科学园管理局对于委外的研究报告涉入论文抄袭案表示将调阅相关资料厘清，副局长陈淑珠则说因距离时间久远，恐怕一时之间无法确认，不过仍强调，科管局委外办理的期末报告智财权都属于科管局，因此即便是引用，科管局都有权知悉。