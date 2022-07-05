李家超首场答问会设范畴 立法会主席称并非矮化立会

香港特首李家超星期三（7月6日）将赴立法会出席任内首场答问会。立法会星期一（4日）发电邮，建议议员就李家超提出的七个范畴提问，引起政圈热议。立法会主席梁君彦星期二（5日）上午见记者回应相关事件时否认此事矮化立法会。

综合香港《明报》《星岛日报》等报道，李家超向议会表明在6日的答问会上，希望聚焦讨论市民关注的七大范畴，包括中国国家主席习近平七一在香港演讲内容的跟进工作、土地及房屋供应、防疫抗疫工作、对外宣传香港、创科发展、青年发展及环境卫生和市容等议题。

社福界立法会议员狄志远对此感到惊讶，认为会矮化立法会监察和质询的功能，也可能影响李家超的形象，令人误以为他无信心回应议员提问。狄志远还说，李家超可以向立法会提出建议，但如果纳入议程规则，会变成限制，是不能接受的。

立法会主席梁君彦5日会见传媒时说，相关做法并非罕见，以往一直都有，并指在议事规则内的条文也已列明。他称，每次特首答问会都会订立讨论范畴，上一届政府则未使用相关做法，并会回答任何问题，不限制内容。

梁君彦强调，相关做法并非无中生有，明早（6日）也欢迎议员就任何范畴的议题向特首提问，并指将容许议员提问其他范畴问题，并无限制议员一定要询问所建议的七个范畴的问题。

他还说，相关做法符合议事规则及内务守则，并非过于行政主导，或是矮化立法会，而是行政与立法之间的互相尊重。

