安徽泗县冠病感染者九天内逾千

安徽省本轮以宿州市泗县为中心的冠病疫情仍在高位运行，九天内已累计逾千例感染者。

据澎湃闻报道，据安徽省卫健委最新通报，7月4日零时至24时，安徽省报告新增确诊病例52例（均在宿州市泗县，其中八例是已报告的无症状感染者转为确诊病例），无新增疑似病例，新增无症状感染者179例（宿州市灵璧县15例、泗县164例）。

6月26日至7月4日24时，安徽省共报告确诊病例186例，其中境外输入一例，宿州市泗县184例、灵璧县1例；共报告无症状感染者895例。

自6月26日在重点人群核酸检测中发现一例无症状感染者以来，截至7月4日24时，泗县九天内已累计报告1021例感染者，其中确诊病例184例、无症状感染者837例（不含已转为确诊病例数）。这意味着，泗县感染者人数占了安徽全省感染者总数近95%。

自6月26日宿州市泗县发生疫情以来，安徽省委、省政府高度重视，省委书记郑栅洁多次批示、指挥调度，省长王清宪、常务副省长刘惠现场指挥处置，国家卫健委副主任雷海潮现场督导指导。

29日以来，国务院联防联控机制赴安徽工作组在泗县现场督导疫情防控工作，对做好流调排查、隔离转运、诊疗救治、环境消杀等工作，给予指导。

7月3日晚，安徽省委书记郑栅洁来到泗县疾病预防控制中心，听取省疫防办、宿州市汇报，与国务院联防联控机制综合组赴安徽工作组共同研判形势，就近几天疫情防控工作中暴露出的短板和弱项作出有针对性的部署安排。

据宿州市冠病疫情防控应急指挥部7月4日晚在泗县召开的新闻发布会通报，截至7月4日16时，泗县已累计开展六轮区域核酸检测，参加检测人员达304万5749人次。总体来看，前六轮区域核酸筛查检出社会面阳性病例呈下降趋势，分别为68例、145例、105例、45例、20例和14例，其余阳性病例在隔离点检测发现。第七轮核酸检测正在进行中。

值得一提的是，宿州市冠病疫情防控应急指挥部已于7月4日发布了第八号指挥部令，要求市、县（区）党政群机关、事业单位、国有企业的在职党员、干部、职工（简称“在职党员干部、公职人员”）立即到社区报到，投身疫情防控工作。

上述指挥部令要求，各单位在职党员干部、公职人员，7月5日上午前全部无接触联系居住地所在社区报到（红码、黄码人员等按要求居家观察、接受隔离，已经在疫情防控一线，以及怀孕、产假、身患严重疾病的人员除外），就近就地参与疫情防控工作。

尤其是泗县、灵璧县的在职党员干部、公职人员要全部立即报到，迅速开展工作。各社区对报到人员要进行登记，成立临时党组织统一管理，并组建微信联系群，确保联系畅通、响应及时。