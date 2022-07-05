6月财新中国服务业PMI大幅回升至54.5

周二（7月5日）发布的6月财新中国通用服务业经营活动指数（简称服务业PMI）录得54.5，较5月大幅回升13.1个百分点，并升至2021年8月来最高。

财新网指出，这意味着中国服务业开始触底反弹。

据报道，此前公布的6月财新中国制造业PMI回升3.6个百分点至51.7；在两大行业PMI同时回升的带动下，财新中国综合PMI上升13.1个百分点至55.3，创2021年1月以来新高，反映中国企业生产经营活动恢复增长。

财新中国PMI走势与中国国家统计局一致。统计局公布的6月制造业PMI录得50.2，上升0.6个百分点，服务业PMI提高7.2个百分点至54.3，综合PMI回升5.7个百分点至54.1。

从分项数据看，服务业供给和需求均有所回暖。6月服务业经营活动指数和新订单指数重回扩张区间，供给改善程度好于需求。

受访企业表示，随着防疫措施放宽，经营活动得以恢复，同时客户数量和消费量上升，支撑销售复苏。但疫情继续抑制整体需求，新增订单量未见好转。外需方面，由于疫情和旅行限制，服务业新出口订单指数连续第六个月落入收缩区间。

尽管服务业供求出现好转，就业情况仍未见明显改善。企业为削减成本而减少用工，同时冠病疫情也导致部分员工离职，导致6月服务业就业指数连续第六个月低于荣枯线，不过较前两个月轻微上升。6月服务业积压业务量指数仍高于临界值，但较5月略有回落。

服务业成本涨幅放缓，销售价格继续小幅上升。由于原料价格下降以及压缩用工降低了成本，6月服务业投入价格指数在扩张区间回落至两年来最低。服务业出厂价格指数连续第二个月高于荣枯线，但涨幅较5月略有放缓。调查显示，虽然部分企业因投入成本上扬而提高收费水平，但市况相对低迷，企业定价能力受限。

财新智库高级经济学家王喆说，6月疫情已基本得到控制，相关管控措施亦开始放松，企业生产经营秩序逐步恢复正常，此前受疫情影响更大的服务业恢复势头更强。

王喆认为，后疫情时期修复仍是目前经济运行的主线，但基础尚不牢固，就业市场疲弱导致居民收入和预期恶化，是市场需求修复强度有限的直接原因。因此，他建议帮扶纾困政策应更多聚焦受疫情影响的企业员工、灵活就业人员以及低收入群体。

