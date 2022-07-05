广西桂林通报“超生子女社会调剂”：全州卫健局多人停职检查

中国社交媒体流传一份落款为广西桂林全州县卫生健康局的“信访事项不予受理告知书”，针对信访反映有人涉嫌拐卖儿童一案，全州县卫生健康局称信访人“超生的孩子是由全县统一抱走进行社会调剂”，不存在拐卖儿童行为，因此不受理信访事项。事件迅速引发舆论争议。桂林官方随后发布通报，全州县卫健局局长和分管副局长等相关人员因处理信访事项不当被停职检查。

综合观察者网、凤凰网星期二（7月5日）报道，告知书指出，全州县卫生健康局6月28日从信访局接手民众唐月英、邓振生反映“要求追究高丽君等人涉嫌拐卖儿童一案，要求公安机关立案侦查”的案件。

告知书表示，根据20世纪90年代全区计划生育工作严峻形势，严格执行“控制人口数量，提高人口素质”的政策，对违反计生法律法规和政策规定强行超生的子女中选择一个进行社会调剂，是县委、县政府根据当时区、市计划生育工作会议部署要求和全县严峻的计划生育工作形势需要作出的决定。

告知书称，经核实，唐月英、邓振生超生的孩子（属第七孩）是由全县统一抱走进行社会调剂，不存在拐卖儿童的行为，全州县卫生健康局对上述两人提出的信访事项不予受理。

告知书显示，为便于和促进全县计划生育工作的开展，当时被全县统一进行社会调剂的超生孩子去向，没留存任何记录。

告知书未明确解释其提到的“社会调剂”的具体情况，相关做法在法律或政策上的直接依据。

桂林市卫健委人口家庭科的邓科长接受天目新闻记者采访时表示：“在上世纪80年代确实是有过这个政策，由当时的桂林地区下发。因为年代久远，现在正在查阅档案找具体的政策内容。”

事件引起舆论关注后，桂林市人民政府新闻办公室今天发布《关于全州县卫生健康局不当处理信访事项情况通报》，称桂林市委市政府派出由市纪委、市委组织部等相关部门组成的联合工作组到全州县进行调查。

通报称，根据初步调查情况，责成全州县对漠视群众诉求、行政不作为的县卫健局局长和分管副局长等相关人员停职检查。工作组将深入调查了解有关情况，切实维护信访人合法权益。

《广西日报》报道称，针对全州县卫健局不当处理信访事项的问题，广西自治区纪委监委牵头会同有关部门已派出工作组，指导桂林市进行调查处理。

另据“北京青年报”微信公号，现行《广西壮族自治区人口和计划生育条例》于2022年3月24日修订通过，自公布之日起施行，《条例》中无“超生”字样。关于“生育调节”的章节规定，提倡适龄婚育、优生优育，一对夫妻可生育三个子女，实行生育登记制度。