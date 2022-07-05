世茂境外债持有人准备自行召开电话会议

世茂集团周日到期的10亿美元（13.98亿新元）债违约后，境外债权人自发行动起来，准备组织召开电话会议。

据彭博社报道，一些境外债持有人的顾问周二晚间将在香港举行电话会议。华利安投行（Houlihan Lokey）和威嘉律师事务所（Weil, Gotshal & Manges LLP）计划在香港时间周二下午5时举行电话会议。美驰投行（Moelis & Co.）也将在周二晚上9点召集举行电话会议。世茂集团周日成，已聘请法律和财务顾问，评估探讨可行的解决方案。

世茂集团违约后出现多个债权人团体，可能会使债券持有人更难维权，尤其是在出现相互竞争的情况下。华利安投行和威嘉律师事务所当前在为规模较大的一位世茂债券持有人担任顾问，计划扩大债权人团体规模。美驰投行也在寻求扩大临时组建的离岸债券持有人团体。

Lucror Analytics的高级信用分析师伦纳德·法（Leonard Law）分析说：“对于海外投资者而言，主要担忧世茂可能会优先向在岸债权人偿债，世茂有大量需要考虑的表外债务，而且海外债券持有人左右结果的能力通常微乎其微，债务重组过程肯定会很漫长。”

中国地产开发商世茂集团控股有限公司未能偿还上周日（7月3日）到期的10亿美元债券。