台积电供应商警告 芯片材料价格上涨至少持续到2023年

日本化工产品供应商昭和电工预计将进一步提高价格并削减无利可图的产品线，以应对规模5500亿美元（约7692亿新元）半导体行业所面临的一系列经济挑战。

总部设在东京的昭和电工，向台积电和英飞凌科技等公司供应必要的芯片制造材料。

据彭博社报道，昭和电工首席财务官Hideki Somemiya说，在此之前今年至少已经有十几次提高价格，反映出冠病疫情期间的供应瓶颈，乌克兰战争和日元大幅贬值导致的能源成本飙升。他补充说，这种情况不太可能得到显著改善，至少要持续到2023年。

Somemiya也指出，昭和电工一直被迫大幅提高转嫁给客户的成本。由于昭和电工是芯片生产商和丰田汽车等其他制造商在生产链早期使用的化工产品的关键供应商，其价格上涨可能会挤压利润率或迫使客户跟风涨价。

“今年材料行业所有参与者共同的一个重要主题是，我们能够说服客户与我们分担多少的成本负担”，Somemiya说。“目前的市场走势要求我们要比先前计算的要价高出一倍。”

报道引述东洋证券分析师Hideki Yasuda说，除了昭和电工将提高价格，其他零部件制造商和材料供应商也一直在采取类似行动以应对艰难的市场环境。

他认为，电子产品等耐用品的消费者在未来将无法逃脱价格上涨的命运。据彭博社早前报道，台积电和三星电子等芯片生产商已经通知自己的客户，称他们打算提高价格。