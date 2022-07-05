港公务员统一加薪2.5% 追溯至今年4月1日

香港特首李家超星期二（7月5日）召开上任后的首次行政会议，公务员事务局局长杨何蓓茵5日下午公布，行政长官李家超会同行政会议通过，高、中、低级别公务员及首长级公务员，建议全体公务员薪酬划一上调2.5%，追溯至今年4月1日。

综合香港《明报》《星岛日报》等报道，杨何蓓茵5日下午在港府总部举行的记者会上说，2.5%的加幅并非来自数学式计算，而是考虑不同因素。

她说，今年是特殊年份，去年香港经济刚复苏，今年第一季经济因第五波疫情受挫，就业情况不理想，加上地缘政治局势及国际通胀影响环球经济。香港属于开放型经济，财政司长也表明将出现赤字预算，所以希望审慎处理公务员薪酬调整，因此这次加幅已取得较好的平衡。

2022年公务员薪酬趋势调查结果早前出炉，高级公务员薪趋净指标为7.26%，中级为4.55%，低级为2.04%，其中高级公务员指标幅度引起关注。多个公务员工会说，过去两年公务员都冻薪，目前公务员面对压力愈来愈沉重，理应给予合理薪酬调整；商会则批评高层公务员加薪脱离现实，企业难以跟随。

行政会议原定于6月7日讨论公务员加薪，但议程临时被抽起，交由新一届政府处理。

被问到为何不跟随薪酬趋势调查结果，以及调整幅度会否影响公务员士气，令公务员人才流失，杨何蓓茵说，公务员薪酬趋势净指标只是公务员薪酬调整机制下的其中一个考虑因素，并非必须要跟随。

杨何蓓茵相信公务员团队会很有责任感地完成工作，因为希望经济尽快复原，让香港恢复活力及繁盛。她说，公务员工作的吸引力不单只是薪酬，还包括服务社会时得到的满足感及工作稳定性等。

她说，香港过去也曾出现实际加薪幅度与调查结果指标差异大的情况，相信公务员同事会理解今年的加薪幅度。按长线来看，公务员薪酬与私营机构的落差不大，仍存在竞争力，所以不担心会造成人才流失问题。

杨何蓓茵说，明白社会的意见，稍后会向立法会公务员及资助机构员工事务委员会交代。明天（6日）将与四个公务员评议会职方代表会面，听取回应，寻求行会最终决定，本立法年度就有关方案提交财务委员会审议通过。