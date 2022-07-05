吉利进军智能手机领域

多家智能手机制造商大胆跨界、开发下一代智能电动汽车之际，中国大型汽车制造商吉利逆流而动，涉足智能手机市场。

据《华尔街日报》报道，吉利的一家子公司周一（7月4日）说，已完成收购魅族科技79%股份的交易。魅族科技是一家不太知名的中国智能手机制造商。该交易的金额未披露。

魅族科技成立于近20年前，当初是一家MP3播放器制造商。该公司之前得到过阿里巴巴的资金支持。吉利入股魅族科技以前，阿里巴巴曾在魅族科技持股27%。2015年，阿里巴巴斥资5.9亿美元（约8.3亿新元）入股魅族科技，试图将业务拓展到手机市场。

尽管是中国最早的智能手机制造商之一，而且得到阿里巴巴的支持，但面对小米集团等对手的竞争，魅族科技的市场份额已缩减至几乎为零。

收购完成后，吉利旗下星纪时代将获得对魅族科技的单独控制，而阿里巴巴则完全退出。中国国家市场监督管理总局称，魅族科技创始人黄秀章的持股比例将从49.08%缩减至9.79%。国家市场监管总局6月份首次披露了这笔收购交易。

根据公司声明，本次战略投资后，魅族科技会作为独立品牌继续保持运营；同时，星纪时代致力于高端智能手机、XR技术产品、可穿戴式智能终端产品研发和生态建设。

星纪时代副董事长沈子瑜说，收购魅族会帮助公司进军涵盖小型电子产品和汽车的消费电子市场。

吉利进行这笔收购之际，苹果和华为等智能手机巨头正更深涉足智能电动汽车市场。

