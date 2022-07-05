中国人均预期寿命提高到77.93岁

中国人均预期寿命目前提高到77.93岁，主要健康指标居于中高收入国家前列。

据中新社报道，中国国家卫生健康委员会规划司司长毛群安周二（7月5日）在北京举行的发布会上，透露上述消息。

兼任健康中国行动推进委员会办公室副主任的毛群安也说，《“健康中国2030”规划纲要》2020年阶段性目标总体如期实现，健康中国行动2022年主要目标提前实现。

他进一步说，在2020年健康中国行动试考核指标中，有12个指标提前达到《“健康中国2030”规划纲要》所确定的2022年目标值，六个指标提前达到2030年目标值。

毛群安表示，健康中国行动实施取得明显的阶段性成效。居民健康素养水平提升到25.4%，经常参加体育锻炼人数比例达37.2%。儿童眼保健和视力检查服务覆盖率达91.7%，儿童青少年总体近视率年均下降幅度基本接近预期目标。

同时，中国全国报告新发职业病病例持续下降，重大慢性病过早死亡率低于全球平均水平。

在全民健身行动成效方面，中国国家体育总局群体司副司长高元义在会上说，中国每五年举办一次全国全民健身活动状况调查和国民体质监测，数据显示，经常参加体育锻炼人数在2020年的比例达37.2%，比2014年提高3.3个百分点。

至于国民体质测定标准的合格率，2020年达90.4%，比上一次提高0.8个百分点。

“健身去哪儿”是全民健身工作的痛点。高元义说，这一问题主要集中在人口密集区、老城区，更多是中老年人身边健身设施短缺。

他指出，要解决这项问题，需要下力气建设场地设施，扩大增量，盘活存量，充分利用已有公共体育场馆。