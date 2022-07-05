国开行：干部家风问题具普遍性 下大力气解决

中国国家开发银行强调，目前领导干部家教家风等问题具有普遍性，要下大力气解决。

据中央纪委国家监委网站消息，驻国家开发银行纪检监察组6月28日与国家开发银行党委召开会议，就国开行领导干部家庭家教家风建设及生活作风问题进行专题会商。

会上，纪检监察组通报了会商意见。意见指出，国开行各级领导干部家教家风和生活作风问题具有普遍性，是诱发腐败的重要原因，需要下大力气解决。纪检监察组就加强从严治党、治行，抓好家庭家教家风建设，提出五条具体意见建议。

一是要加强日常教育引导，强化“不想腐”的思想自觉。二是要改进员工家教家风和廉洁从业排查方式，健全早发现、早处理的有效机制。三是要精准甄别干部，在选人用人管人上多下功夫。四是要把严的主基调长期坚持下去，压实全面从严治党责任，高质量抓好党建和思想政治工作。五是要深化纪检监察体制改革，构建上下一体、系统集成的监督体系，增强监督的有效性、针对性。

国开行党委说，高度重视纪检监察组会商意见，针对国开行系列典型案件暴露出的家庭家教家风问题，要提高政治站位，正视问题，勇于自我革命，深层次剖析问题根源。要坚决落实全面从严治党主体责任，党委成员带头加强家庭家教家风建设，积极探索实践以家庭家教家风建设促进管党治行，研究推动全行加强家庭家教家风建设的具体措施。