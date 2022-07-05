中国6月平均气温创1961年以来新高

中国6月平均气温为21.3摄氏度，为1961年以来同期最高。中国国家气象中心副主任方翔预计下两周热浪将来袭，对生产和生活造成显著影响。

据上海证券报报道，中国气象局应急减灾与公共服务司副司长王亚伟星期二（7月5日）在新闻发布会上说，全中国平均气温较常年同期偏高0.9摄氏度，为1961年以来同期最高；其中，河南、陕西、甘肃、宁夏、山西、山东、江苏、安徽等地气温为历史同期最高。

另据新华网报道，华北中南部、黄淮、江淮、江汉等地6月13日至26日出现今年首次区域性高温天气过程，覆盖中国国土面积达363.6万平方公里，影响人口超过六亿。河南焦作6月24日最高气温达43.3摄氏度，河北灵寿6月25日达44.2摄氏度。

方翔预计，未来两周中国部分地区高温天气将持续。新疆南疆盆地、内蒙古西部、甘肃、宁夏、陕西关中平原、河北南部、河南等地5日至11日将出现高温天气，最高气温35至38摄氏度，局地40摄氏度左右，高温日数一般有四至六天。

据路透社报道，方翔警告，持续的高温将对生产和生活造成显著影响，例如加剧供电压力。他说，上月华北地区电网负荷创新高，影响能源供应。

方翔也预计，森林火灾风险增高，对水稻、棉花和玉米等农作物稳定生长造成损害。他警告，山东、安徽、河南、陕西和甘肃预计会面临干旱，影响农业收成。