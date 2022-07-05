南京女大学生被害案7日一审宣判

南京女大学生被害案一审7月7日（星期四）宣判，受害者李某月的父亲李胜表明将到云南等待宣判结果。

据大象新闻报道，“南京女大学生被害案”受害人李某月的父亲李胜星期二（7月5日）说，他7月4日接到云南西双版纳州中级人民法院通知，该案件将于7月7日上午10时一审宣判。

李胜说：7月9日是女儿离去的日子，我们原本计划到云南女儿遇害的地方看看她。”

据李胜介绍，法官在电话中说可以在南京当地的法院听审，但他还是希望亲自到云南等待宣判结果。

李胜透露，近日他曾接到犯罪嫌疑人洪某父亲的电话，对方深感愧疚，想要拿出高额赔偿金，希望能和李胜见面，李胜果断拒绝。

案情回顾2020年7月，李某月在男友洪某的哄骗之下独身前往云南勐海县，与此同时受洪某指使的张某光、曹某青也前往勐海，两人在提前准备好行凶工具之后，将李某月诱骗至勐海县普洱茶公园内将她残忍杀害。

李某月失联后，联系女儿未果的李胜在女儿男友洪某的陪伴下报警。就在家人朋友寻找李某月期间，洪某曾在朋友中散布李某月拿走了他几万块钱后，吵架离开的消息。

2020年8月4日，勐海县警方通报，经缜密侦查，发现失联女大学生李某月的男友洪某（男，24岁，江苏南京人）等有重大作案嫌疑。

8月3日，勐海警方会同南京警方在南京市将洪某、张某光（男，21岁，江苏宿迁人）、曹某青（男，20岁，江苏南京人）等犯罪嫌疑人抓获，并于当日在勐海县城郊外山林中找到了被掩埋的李某月尸体。

警方初步查明，犯罪嫌疑人洪某与张某光、曹某青在南京合谋，张某光、曹某青前往勐海县于7月9日晚将李某月诱骗至该县城郊外的山林中杀害并埋尸。

2020年9月，勐海县人民检察院通报称，该院2020年9月4日对犯罪嫌疑人洪某以涉嫌故意杀人罪、盗窃罪批准逮捕；对犯罪嫌疑人曹某青、张某光以涉嫌故意杀人罪批准逮捕；对犯罪嫌疑人祁某强以涉嫌盗窃罪批准逮捕。

2022年1月28日上午，南京女大学生被害案在云南西双版纳州中级人民法院开庭。在27日的庭前会议上，李胜申请将刑事附带民事诉讼的赔偿金额从15万元人民币（下同，约3万1343新元）降为10万元人民币，并表明获得赔偿不是目的，“我们坚决要求对其判处死刑，杀人偿命，严惩罪犯。”