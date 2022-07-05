西安6日起实施七天临时性管控措施

西安市疫情防控指挥部办公室副主任张学东星期二（7月5日）通报，为进一步减少人员流动，降低交叉感染风险，争取早日实现病例清零。经专家研判，西安市疫情防控指挥部决定自7月6日零时起，在全市实行七天临时性管控措施。

据西安发布客户端消息，也是西安市政府副秘书长张学东5日下午在西安市冠病疫情防控工作新闻发布会上，通报疫情防控最新情况。

据通报，所实施的临时性管控措施涉及五个方面，具体如下：

一、公众娱乐休闲场所（KTV、网吧、酒吧、棋牌室、剧本杀、密室逃脱、足浴店、洗浴中心、蒸拿房、茶馆等）、人员聚集经营性场所（健身房、体育馆、瑜珈馆和各类培训、中介机构等）、公共文化活动场所（室内景点、文化馆、图书馆、博物馆、影剧院等）和农村集贸市场暂停营业一周。监所、福利院、养老机构等特殊场所封闭管理。

二、全市各餐饮单位（含饮品店、小吃店、早餐店等，不含宾馆、单位内部食堂）暂停堂食一周，严格落实扫码登记等制度，可提供到店自取、网络或电话等外卖订餐，实施“无接触式”配送服务。

三、严控人员聚集，一周内暂不举办大型会议、各类线下培训，严控群体性活动。实行“喜事缓办、丧事简办、宴会不办”。所有宗教活动场所（含民间信仰场所）暂时关闭，暂停一切宗教活动。

四、中小学、幼儿园提前放假，高校实行封闭管理，培训机构暂停营业一周。

五、全市所有党政机关、企事业单位、小区、公共场所、交通工具、室外景点、餐饮单位（外卖）、商超市场等场所要严格落实扫码、测温、规范佩戴口罩、通风消毒等措施。

另据陕视新闻微信公号消息，陕西省本轮疫情发生后，省疾控中心立即对阳性感染者的核酸样本进行全基因组测序，结果确定为奥密克戎BA.5变异株，BA.5较之前流行的BA.2传播能力更强，传播速度更快，具有更强的免疫逃逸能力。