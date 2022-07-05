巴国恐袭孔子学院案疑似外国势力幕后操纵

巴基斯坦信德省政府和巴基斯坦反恐部门通报，卡拉奇大学孔子学院遇袭案是恐怖分子发动的袭击，疑似有外国势力在幕后操纵此案。

据中国央视新闻客户端报道，巴基斯坦信德省政府和巴基斯坦反恐部门当地时间7月5日下午在卡拉奇召开新闻发布会，通报关于卡拉奇大学孔子学院遇袭案的最新进展。

据报道，信德省新闻部长沙吉·梅蒙在新闻发布会上说，巴基斯坦反恐部门逮捕了卡拉奇大学孔子学院袭击案的主要犯罪嫌疑人，他是分离组织“俾路支解放军”和“俾路支解放联盟卡拉奇”（BLF）的指挥官，是卡拉奇大学孔子学院袭击案的主谋，善于制造简易爆炸装置。从去年开始，他试图对一些女性和女学生进行洗脑，说服她们参加自杀式爆炸袭击。

沙吉·梅蒙说，恐怖分子发动恐怖袭击是为了破坏中巴经济走廊项目，阻止外国人在巴基斯坦的投资。而巴基斯坦的安全机构将竭尽全力保障巴基斯坦所有人的安全。

他还说，目前对上述嫌犯的调查还在进行当中，有外国势力疑似在幕后操纵这起袭击案，他们将继续对这起案件进行调查。

巴基斯坦信德省警方4日说，在巴基斯坦反恐部门的努力下，卡拉奇大学孔子学院袭击案的一名重要嫌疑人已经被逮捕，警方完成了对他的初步调查。

巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院班车在当地时间4月26日，遭遇恐怖袭击，造成三名中方教师遇难，一名中方教师受伤，另有多名巴方人员伤亡。