唐山房价持续下跌 新政允许直系亲属公积金帮还贷

河北唐山楼市已持续阴跌数月，唐山新建商品住宅今年5月均价每平米8606元（人民币，下同，约1798新元），环比下跌0.42%；二手住宅成交均价每平米11027元，环比下降0.84%，同比下降6.65%，已累计15个月环比下跌。当地住房公积金管理中心近日推出了“一人购房全家帮”政策，允许直系亲属提取公积金余额帮助购房人还贷。

由于唐山此前发生烧烤店打人案，“唐山房价大跌”相关话题也登上微博热搜，一些网民指出，唐山治安堪忧造成的不良影响，也是造成房价下跌的原因之一。

综合第一财经和中新经纬报道，“因煤而建、因钢而兴、因震而名”的唐山十年前刚经历了“造城”运动，随后楼市下行库存积压，直到2016年一批炒房团大举涌入，市场价格才被猛然推高。

在楼市已步入调整周期的2020年，唐山房价还曾一度领涨全国。2020年8月，唐山新房销售价格指数同比上涨15.4%，二手房同比上涨14.6%，位居全国第一。土地市场也热闹非凡，、隆基泰和等房企接连拿下“地王”。

房价大幅上涨被住建部“约谈”后，唐山火速拿出了调控政策。2020年9月28日，唐山市人民政府办公室发布《关于加强房地产市场调控工作的通知》，表示要遏制投机炒房，加强房地产金融监管，努力打造城市低房价优势。

然而，楼市降温势头过于迅猛、加上许多房企陷入资金危机，唐山楼市迅速从火热转入降温。当年末，有楼盘推盘房源直接降价每平方米5000元，一度引发购房者围堵售楼处维权。

到2021年8月份，距离房价领涨全国过去一年，唐山却因为房企争相降价，约谈了、中海、万科等10家房企相关负责人，要求其不要恶意降价，否则不予网签。

但是，市场下行的势头，没有就此打住。中指研究院数据显示，2022年5月份，唐山新建商品住宅均价每平方米8606元，环比下跌0.42%；二手住宅成交均价每平方米11027元，环比下降0.84%，同比下降6.65%，已累计15个月环比下跌。

从楼市库存情况看，唐山的去化周期正持续延长。唐山世联行数据显示，截至5月份，唐山主城区有效库存量的去化周期高达71.01个月，房子要近六年才能卖完。

据了解，许多曾经的唐山投资客，都在出售手中房产，市场上的二手房源正在逐渐增多。但受新房市场低温影响，二手房市场也叫不上价，有豪宅甚至亏本甩卖。

面对房价进入下行周期，唐山除了调整公积金贷款政策，提高贷款额度、降低首付比外，还推出了“一人购房全家帮”政策，允许直系亲属提取公积金余额帮助购房人还贷。

据了解，除了唐山外，还有咸宁、池州、泉州、珠海、天津、赣州、沧州、秦皇岛、潮州、邵阳、资阳、定西、楚雄等地也推出了相关政策。

唐山市周二晚间新公布政策还提到还贷能力计算方法：在自身还贷能力不足的情况下，作为公积金缴存职工的子女或父母均可作为共同还款人，参与还贷能力计算。

易居研究院智库中心研究总监严跃进分析指出，唐山新政的出发点在于，有部分职工家庭想贷更多的款，但因为计算中考虑的收入较低，根据贷款公式算出的额度也较低。现在借助父母的收入提高职工家庭的收入水平或还贷能力，可以争取更多的贷款额度。

“此次唐山政策实际上是提高贷款额度的一种新的表述”，严跃进认为，此类贷款额度的增加是基于还款人数量的增加，后续偿还公积金贷款的风险很小，或者说违约的风险很小，也是值得提倡的一种做法。

