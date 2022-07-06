印度突击搜查中企 Vivo：正配合提供所需信息

印度在全国44个地点突击搜查中国手机厂商Vivo及其他相关公司。Vivo星期二晚（7月5日）回应称，正在配合印度相关部门，作为一家负责任的企业，Vivo在印度严格遵守当地的所有法律法规。

根据环球时报引述印度新德里电视台报道，印度执法局当天在全国44个地点突击搜查中国手机厂商Vivo及其他相关公司，称要调查其是否从事所谓洗钱活动。

Vivo就此事回应媒体称：“Vivo正在配合印度相关部门，为他们提供所需的所有信息。作为一家负责任的企业，我们在印度严格遵守当地的所有法律法规。”

据报道，这次针对中企的搜查分布在印度比哈尔邦、贾坎德邦、北方邦、喜马偕尔邦、中央邦和旁遮普邦等地。大约两个月前，在对另一家中国手机厂商小米以涉嫌违反外汇管理法为由采取司法行动后，印度企业事务部的文件即显示，印度政府正在调查Vivo等在印中资企业可能存在的“不当财务行为”。

报道还称，印度政府部门早在今年4月就曾对Vivo启动了关于“所有权架构和财务报告方面是否存在重大违规行为”的调查，不过一直未披露有关调查的具体内容和结果。

印度执法局尚未公布关于搜查行动的任何细节。据印度《经济时报》周二引述消息人士称，最早是由印度中央调查局对Vivo展开调查，随后因涉嫌违反《防止洗钱法》由印度执法局接手调查。报道称，该公司在查谟和克什米尔邦的经销商稍早时候已在接受相关执法部门的审查，印度政府称发现该公司至少有两名股东提交了伪造的文件与错误的地址。

环球时报在报道中说，自2020年6月中印加勒万河谷冲突发生后，双方关系一度趋于紧张，印度一些部门将打压重点逐渐转移到在印度的中国企业。

2021年底，印度税务部门对小米、OPPO等企业进行搜查；今年2月，印度电子和信息技术部以安全威胁为由对54款App下达禁令，其中多为中国企业产品。此外，印度企业事务部正着手审查500多家在印中企的账目，除中兴和Vivo外，小米、OPPO、华为、阿里巴巴等在印设有运营单位的企业也在审查之列。