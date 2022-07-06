《羊村》绘本被控狼羊喻陆港为敌 港工会五被告不认罪

香港言语治疗师总工会（下称工会）五人因出版《羊村十二勇士》等绘本，被控串谋刊印、发布、分发、展示或复制煽动刊物罪，被捕后还押近一年，案件星期二（7月5日）在区域法院开审，五人不认罪受审。控方指出，各被告合力创作及发布三本绘本，影射反修例运动、“12港人”及医护罢工，其中描绘陆港两地为敌对族群，意图“灌输分离主义”，教育读者“不做中国人”，“损害中国主权及领土完整”。

据《明报》报道，被告依次为工会时任主席黎雯龄、副主席杨逸意、秘书伍巧怡、司库陈源森及委员方梓皓。该案由《香港国安法》指定法官郭伟健审理，拟定五天审期。

控方开案陈辞指出，工会在2019年12月选出各被告及黄凯晴任职理事会。首被告黎雯龄多次接受媒体访问，形容“工会是政治能量的载体”，会做自己版本的国民教育，抗衡政府的“洗脑教育”。控方认为这反映各被告意图透过工会之名，将其政治主张“包装成合法且具说服力”。

工会于前年6月4日至去年3月15日，发布三本绘本。控方认为其中“羊村”及“狼村”两个部落，实际上是描述香港及中国大陆，两者血缘截然不同，本性格格不入，属敌对族群，内容“公然漠视一国两制”。

首本绘本为《羊村守卫者》，内容描述小羊反抗，迫使大灰狼暂缓“狼羊规矩”。控方认为绘本末页列出反修例运动背景资料，将内容与运动连结起来；故事末段预示受压迫的时代到临，港人不应放松戒备，并问读者会否勇敢守卫家园。控方认为绘本有“设计要给出的答案”，据社会背景解读，是呼吁人们武装对抗当权者，煽动他人使用暴力。

控方还称，工会其后发布的《羊村十二勇士》讲述12名“实际上是罪犯”的人，“严重贬损”当局对该12人的合法逮捕及拘留，引起对政府及司法的憎恨；《羊村清道夫》则“不公平地”将染疫的责任归咎大陆居民，并提议巿民罢工，意图激起对政府的离叛，以及香港居民间的不满。

香港警方也在部分被告的电子装置，检取工会拟发布的《羊村投票日》初稿，控方指内容影射“35+初选案”，反映各被告若非被捕，定有持续意图“将他们的串谋实行到底”。

控方还引述首、次被告接受网媒“独立媒体”、“自由亚洲电台”等访问，提及希望透过绘本解释反修例运动的因由，让儿童长大后明白“人生来应有民主自由，我们是争取本来属于我们的东西”，而《羊村十二勇士》则是希望唤醒港人对“12港人”的关注。

控方认为文章反映各被告的意图，并多次提及绘本由理事会、即各被告决定制作；各人有不同角色，包括管理工会的银行账户、联络“黄店”分发绘本、举办亲子读书会等，可推论各人同意发布该绘本，意图“荼毒儿童及成人的思想”，在港凝聚“反中乱港”势力。

控方将传召两名证人作供，包括一名侦缉警员会供称绘本中“歌颂”人物的真正身份，以及曾向工会提供刊印服务的印刷公司东主马荻奇。辩方则会争议绘本是否有煽动意图及引致暴力的非法意图、罪行是否涵盖“中央”、会否违反受《香港人权法案》保障的言论自由。审讯周三继续，各被告继续还押。

