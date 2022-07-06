小米在越南生产手机 公司：非整个生产链迁往

日经中文网星期二（7月5日）报道称，中国智能手机企业小米已开始在越南生产智能手机，由光弘科技代工工厂生产。小米接受媒体询问时证实了这一消息，并称越南只是公司在东南亚的产品布局，并非整个生产链迁往越南。

根据红星资本局报道，小米公司相关人士说，“我们在海外的所有工厂都是合作伙伴运营的，小米没有经营权也没有所有权。印度是富士康和比亚迪，香港是DBG（光弘科技）。”

日经中文网在报道中说，工厂整体的占地面积约为20万平方米，投资额约为8000万美元（约11亿新元），除了智能手机之外，还将生产数据传输设备和电路基板等各种零部件。除供应越南当地市场外，这些设备还将出口到包括马来西亚和泰国在内的一些东南亚市场。

报道引述分析人士称，在当地生产智能手机可以缩短交货时间，并降低小米运往越南的成本。小米方面回应表示，近几年来因为疫情和进出口物流成本增加，公司在东南亚市场的出货成本上升。“小米和合作伙伴携手，本着压缩流通成本、提高供货效率的策略，实施本地生产。”

根据市场研究公司Canalys的数据，小米2022年第一季度在越南的智能手机制造公司中上升至第二位，超过了Oppo、Apple、Vivo等一系列在越南市场长期深耕的品牌。

Canalys报告称，小米与2021年同期相比仍保持正增长，是榜单上增长最快的公司。这个中国的手机品牌首次以22%的市场份额跃居越南市场（销售出货量）第二位，超过了其他在越南的老牌智能手机厂家。

根国际数据公司（IDC）去年的一份报告，越南第四季度对智能手机的需求激增，年出货量增长12%至1590万部。预计越南今年也将成为东南亚智能手机市场增长最快的国家。

