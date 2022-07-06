上海九区全员“三天两检”核酸筛查

上海冠病疫情反复，在连续两日通报社会面新增病例后，上海官方宣布星期二（7月5日）至星期四在九个区全域，及三区的部分区域展开全员“三天两检”核酸筛查。

综合新闻晨报和观察者网报道，上海7月3日新增三例本土病例，其中一例无症状感染者为社会面新增；7月4日新增八例本土病例，其中一例为社会面新增。

上海市疫情防控工作领导小组办公室周二发布消息称，7月3日、4日，上海连续报告多例本土阳性感染者，活动轨迹均与普陀区兰溪路148号有关，该场所已被列为高风险区。进一步流调排查发现，该场所内相关风险人员流动频繁，活动轨迹涉及上海多个区、多个场所，存在疫情社会传播潜在风险。

根据微博流传的未经证实流调，疫情中阳性病例及密切接触者的轨迹涉及六个KTV，分别位于普陀、长宁等五个辖区。

声明称，为巩固疫情防控成果，尽早发现和控制疫情风险，对黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区全域，以及浦东新区、嘉定区、奉贤区部分区域开展全员核酸筛查。上海全市共16个区。

官方通告要求各区落实属地责任，合理组织开放社区核酸采样点，7月5日至7月7日开展“三天两检”，即三天内完成两次核酸检测，至少间隔24小时，落实居民小区、沿街商铺、宾（旅）馆等所有人员纳入筛查范围，确保不落一户、不漏一人。同时自6月15日起的每周末例行社区筛查仍按计划开展。

另据中国国家卫健委官网消息，中国大陆7月5日报告新增本土病例112例，其中安徽81例为最多，上海九例；新增本土无症状感染者241例，其中安徽141例，上海15例。