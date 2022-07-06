中国提高港口高风险人员核酸检测频次

中国交通运输部官网星期二（7月5日）发布最新指南，修订了港口高风险岗位人员的核酸检测频次以及封闭管理作业模式。其中，核酸检测频次由原来的“每隔一天开展一次核酸检测，每周可采集一次鼻咽拭子（替代一次咽拭子）标本”调整为“每天开展一次核酸检测”。

根据中国国务院联防联控机制最新要求，中国交通运输部官网发布的《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》（简称《第十版指南》）对《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》进行了修订。

根据最新内容，核酸检测频次由原来的“每隔一天开展一次核酸检测，每周可采集一次鼻咽拭子（替代一次咽拭子）标本”调整为“每天开展一次核酸检测”；封闭管理作业模式由原来的“14+7+7”（14天封闭管理作业+七天集中隔离医学观察+七天居家健康监测）调整为“X+7”（X天封闭管理作业+七天集中或居家隔离医学观察），且隔离期间第一、四、七天各开展一次核酸检测。

此外，《第十版指南》修订了拟由国际航线转为国内航线的船舶靠港作业相关要求。

按照《交通运输部 外交部 国家卫生健康委 海关总署 国家移民管理局关于调整国际转国内航线船舶疫情防控工作有关事项的通知》要求，自抵达境内入境口岸后满七天，按规定在第一、二、三、五、七天开展的共五次核酸检测，结果均为阴性，经相关主管部门同意，装卸人员等有关人员方可上船作业。

